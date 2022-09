Sky Glass tv: cos’è, come funziona, quanto costa. Dimensioni, caratteristiche e prezzi

Novità in casa Sky: da poco, infatti, è arrivata una nuova smart tv, meglio nota come Sky Glass. Dopo il record di vendite in Regno Unito, la tv è ‘sbarcata’ anche in Italia. Ma perché è così richiesta? Quali sono le sue caratteristiche?

Quanto costa Sky Glass tv?

Sky Glass tv è stata lanciata il 15 settembre scorso ed è disponibile in tre versioni. Si può acquistare a rate mensili (24 o 48), ma anche in un’unica soluzione. Ecco tutti i prezzi:

43 pollici a 597 euro (11,90 euro al mese per 48 mesi) + 25 euro di anticipo

55 pollici a 895 euro (17,90 euro al mese per 48 mesi) + 35 euro di anticipo

65 pollici a 1193 euro (23,90 euro al mese per 48 mesi) + 45 euro di anticipo.

Come fare

Per avviare la rateizzazione bisogna fare l’abbonamento a Intrattenimento Sky, che costa 19,90 euro al mese. Prezzo che scende a 18 nel caso in cui l’utente sia abbonato a Sky Smart. L’abbonamento, lo ricordiamo, include intrattenimento, serie tv, documentari di Sky e Netflix.

Quali sono le caratteristiche, i colori

La smart tv Sky Glass è disponibile in cinque colori, ha uno schermo HDR e una definizione in 4K Ultra HD. La sua caratteristica, sicuramente più apprezzata, è quella di saper integrale al suo interno i principali player globali dello streaming: disponibili, quindi, Netflix, Sky, Amazon Prime Video, DAZN e Disney+.