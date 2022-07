Technoblade, star di Minecraft è morto di cancro: aveva 23 anni

Lutto nel ‘mondo’ di YouTube e di Minecfrat. La ‘star’, il famoso giocatore, meglio conosciuto come Technoblade è morto, stroncato da un terribile male a soli 23 anni. A confermarlo, in un video straziante pubblicato proprio sulla piattaforma dove il ragazzo era seguitissimo da milioni di iscritti, il padre.

L’ultimo video di Technoblade su YouTube

Technoblade, all’anagrafe Alex, ha deciso di lasciare ai suoi milioni di followers un video di addio. Un messaggio commovente, seguito da migliaia di commenti, tra incredulità e dolore di chi lo seguiva ormai da tempo. E chi da tempo conosceva la sua malattia, la sua battaglia, che purtroppo non è riuscito a vincere.

“Ciao a tutti, qui è Technoblade, se state vedendo questo messaggio è perché sono morto. Quindi, sediamoci e parliamo per l’ultima volta. Grazie a tutti per aver supportato i miei contenuti in questi anni. Spero che vi siate divertiti e che abbiate riso (…). Vi voglio davvero bene. Technoblade passa e chiude”.

Poi, la parola è passata al padre, che è comparso in video con il cagnolino sulle gambe. L’uomo ha raccontato gli ultimi giorni di suoi figlio, l’amore e la passione per Minecraft. Che oggi ha perso uno dei suoi giocatori più ‘famosi’. Ma i fan sono convinti di una cosa: “Technoblade Never Dies“, cioè non muore mai. Resta nel cuore di tanti!