Tecnologia, a cosa può portare la convergenza con il marketing?

La tecnologia si evolve rapidamente e può cambiare le caratteristiche della società dalla sicurezza nazionale alla nostra vita quotidiana. Il ruolo strategico delle tecnologie punta a comprendere come la tecnologia e l’innovazione stiano trasformando il mondo in cui viviamo.

Tecnologie come il Web, i telefoni cellulari, i social media e i sistemi di gestione delle relazioni con i clienti influiscono notevolmente sul marketing moderno. La tecnologia aiuta le aziende a crescere e prosperare, creare relazioni, rafforzare l’efficacia delle organizzazioni, consentire alle persone di conoscersi reciprocamente e influisce notevolmente sul modo in cui le aziende comunicano con i potenziali clienti. Ogni marketer sta iniziando a vedere la tecnologia come un fattore importante quando si tratta di sviluppo e crescita.

Ma quali sono le conseguenze dello sviluppo tecnologico nel mondo del marketing? Si prospettano conseguenze positive e come sarà il marketing di domani?

Nuove tecnologie e marketing: nuovi dati per i marketers

La tecnologia è sicuramente uno strumento importante e strategico per migliorare l’efficienza complessiva di un’azienda e stare al passo con i concorrenti, anche per quanto riguarda il marketing. Del resto, uno dei vantaggi del digital marketing è rappresentato proprio dalla misurabilità. Prendiamo una campagna di lead generation. Questo tipo di azione di marketing permette non solo di creare liste di potenziali clienti che sono interessati ad un determinato prodotto o servizio, ma anche di conoscere il numero esatto dei contatti.

Per i marketers, l’avanzamento tecnologico ha portato a nuove soluzioni. Una di questa è rappresentata dalle soluzioni Martech, utilizzate per targetizzare audience conosciute, come, ad esempio, piattaforme di CRM o di marketing automation, tecnologie per la gestione dei canali social o l’ecommerce.

Oltre al Martech, i marketers puntano anche sull’AdTech, ossia un concentrato che definisce le tecnologie applicate al settore della pubblicità online e al loro management. Il termine fa inoltre riferimento anche all’insieme dei metodi, ma anche degli attori che lavorano nello stesso settore.

Queste nuove tecnologie e questi approcci consentono di abbatterei costi oltre ad una notevole ottimizzazione del processo di lavoro.

Tuttavia, nonostante il progresso tecnologico nel campo del marketing, non mancano le criticità. Infatti, solamente una piccola minoranza di marketer si ritiene fiducioso delle proprie capacità di misurazione.

Ciò significa che il calcolo del ROI sugli investimenti di marketing e, in pratica, la misurazione dell’efficacia stessa del marketing mix rappresentano sempre di più un problema.

Solo pochi marketer riescono a provare nel breve e medio periodo l’impatto delle proprie decisioni di spesa.

Questo è dovuto all’assenza di soluzioni tecnologiche che rispondano ad una effettiva logica multicanale. Infatti, in genere i marketer si ritrovano a destreggiarsi tra un numero sempre maggiore di piattaforme, come software per la gestione dei social ai tool per l’email marketing, fino alle piattaforme per l’advertising.

Ciò significa che nella pratica si riesce ad avere accesso solamente ad una visione parziale della reale efficacia del marketing mix.

Ma nonostante questo, quasi la metà dei marketer statunitensi e un terzo di quelli europei sostengono di sfruttare al meglio i customer insight e gli Analytics.

Il nuovo ruolo della tecnologia per i consumatori

Sebbene il ruolo del marketing non sia cambiato con l’avanzare della tecnologia, attraverso l’uso di Internet, i consumatori hanno ottenuto l’accesso a una moltitudine di dati provenienti da tutto il mondo.

Con un semplice clic di un pulsante, i consumatori possono ottenere informazioni significative sulle aziende e sui loro prodotti. Possono confrontare prodotti, trovare prezzi più bassi, leggere recensioni e persino comunicare con altri utenti attraverso forum sulla qualità del prodotto e sulla soddisfazione dell’acquirente.

L’evoluzione del marketing degli ultimi anni scoprirà che la tecnologia è iniziata come un attore di ruolo secondario e si è evoluta nella star dello spettacolo.

Nel prossimo futuro vedremo ulteriori innovazioni che permetteranno non solo ai marketers ad avere maggiori informazioni sui clienti, ma anche ai clienti di avere sempre più informazioni sui produttori e sul prodotto stesso.