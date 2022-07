Telescopio James Webb, la prima immagine diffusa dalla NASA (FOTO)

L’immagine è meravigliosa, lo stupore è difficile da contenere. Stiamo parlando della prima ‘istantanea’ del telescopio spaziale James Webb, quello nato dalla collaborazione fra Nasa, Agenzia Spaziale Europea (Esa) e agenzia spaziale canadese (CSA). Nella prima immagine diffusa protagonista è l’ammasso di galassie SMACS 0723.

Cosa ha detto Joe Biden sulla prima immagine

Grazie al telescopio spaziale, molto probabilmente, molte domande avranno finalmente una risposta. Ma la prima immagine, come ha spiegato il presidente Joe Biden a termine della presentazione, ‘rappresenta un momento storico per la scienza e la tecnologia, per l’astronomia e l’esplorazione spaziale. Ma anche per l’America e tutta l’umanità’.

Quando usciranno le altre ‘foto’

In realtà, la prima immagine era attesa oggi negli Stati Uniti, ma inaspettatamente l’annuncio è stato anticipato. “È stata una sorpresa anche per noi – ha detto all’Ansa Marco Sirianni, responsabile dello sviluppo del telescopio Webb per l’Esa – e possiamo considerare l’annuncio dalla Casa Bianca una sorta di antipasto’. Oggi, infatti, verranno mostrate le altre immagini, tutte nell’infrarosso. Il telescopio, oltre all’ammasso di galassie, ha fotografato la Nebulosa della Carena e ha catturato le immagini del pianeta esterno al Sistema Solare WASP-96b, quelle della Nebulosa Anello del Sud e quelle delle cinque galassie note come il Quintetto di Stephan.

(Foto profilo IG Nasa)