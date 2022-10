Transaction Cloud, la piattaforma essenziale per le imprese SaaS e di prodotti digitali

Cosa hanno di particolare i prodotti SaaS o digitali? Vengono venduti online. E per vendere online, è necessario rendere il processo di checkout semplice e conveniente per gli utenti. Inoltre, è necessario semplificare le complessità del processo di gestione contabile, finanziario, amministrativo e delle imposte sulle vendite. Per questo motivo, è stata sviluppata una soluzione che non solo è in grado di gestire perfettamente questi compiti complessi, ma aiuta anche nella gestione del marketing di affiliazione, nella gestione degli abbonamenti e nella prevenzione delle frodi. Se volete sviluppare il vostro business SaaS o digitale, ricordatevi di questo nome: Transaction Cloud