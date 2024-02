Un trucchetto per collegare il computer alla tv senza cavo

Come estendere il proprio schermo del Pc al televisore? Vediamo una serie di modi per visualizzare il desktop su uno schermo decisamente più grande. Lavorare oppure goderci semplicemente una delle nostre serie tv preferite: così si può fare senza dover per forza utilizzare un cavo.

Collegare il proprio PC alla televisione è ormai diventata una pratica comune. Il metodo tradizionale è quello di utilizzare un cavo HDMI in modo tale da trasmettere ciò che vediamo sul nostro computer direttamente in uno schermo più ampio. Ci sono poi tutta una serie di app che, in più, ci permettono anche di utilizzare il mouse a distanza direttamente dallo smartphone in modo tale da non dover necessariamente rimanere vicini al computer per controllarlo. Lavoro ma anche svago: è questo infatti il modo ideale per vedere film, fiction o anche solo navigare sul web in modo ottimale, senza dover per forza utilizzare un piccolo monitor. Otre a questo metodo tuttavia ci sono tutta una serie di valide alternative che vale la pena di considerare.

Trasmettitori wireless per il mirroring

Uno tra i modi più utilizzati, ‘sdoganato’ dal colosso Google, è quello del dispositivo Chromecast, che oggi si trova sul mercato a prezzi molto più competitivi rispetto al passato. Tra le sue funzioni c’è proprio quella di trasmettere lo schermo del proprio tablet, telefonino o computer alla tv. Il cavo, in questo caso, è comunque presente anche se non è quello collegato direttamente al dispositivo che stiamo utilizzando bensì soltanto quello tra televisione-dispositivo-presa di corrente.

L’altro vantaggio è che, avvalendoci di questa tecnologia, possiamo collegarci anche agli assistenti vocali, pertanto sarà possibile trasmettere e controllare la riproduzione audio video anche con la voce. A prezzi più bassi ci sono poi gli HDMI Wireless senza marchio che adempiono tuttavia alla medesima funzione. La tecnologia alla base di questo metodo è il cosiddetto mirroring, ovvero la possibilità di trasmettere la schermata di un device mobile allo schermo della Tv.

Il trucco per trasmettere il PC alla televisione

Esiste poi un’altra strada per arrivare allo stesso risultato, in questo caso realmente senza utilizzare un cavo. Un trucco facile e veloce. Bisogna però, come del resto per il precedente metodo, utilizzare la medesima rete wi-fi. E dunque, di conseguenza, possedere una televisione in grado di connettersi a Internet: ebbene, in questo caso dal computer vi basterà premere i tasti Windows e K contemporaneamente per aprire l’elenco dei dispositivi ai quali è possibile collegarsi dal PC. A quel punto sarà sufficiente fare click sul nome del televisore e il gioco è fatto.

Come fare da cellulare

Lo stesso metodo si può replicare da smartphone. Quasi tutti i modelli odierni permettono di accedere a tale funzione in pochi secondi: basta tirare verso il basso la tendina dall’alto dello schermo e selezionare la voce “proiezione” o “trasmetti schermo“. In alcuni casi è richiesta l’attivazione del Bluetooth. Anche questo metodo si basa sullo stesso principio: nessun caso e connessione Wi-Fi in comune tra i dispositivi che s vogliono collegare.