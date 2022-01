Volantino Euronics, le migliori offerte tech fino al 2 febbraio 2022

E’ ancora tempo di sconti da Euronics, la nota catena di elettronica che continua sulla scia delle numerose e nuove promozioni. Da oggi, giovedì 20 gennaio, e fino al prossimo 2 febbraio sarà disponibile il volantino ‘Il Festival della Tecnologia’, con molte offerte e prodotti da acquistare. Insomma, ‘affaroni’ da cogliere al volo!

Volantino Euronics: le offerte dal 20 gennaio al 2 febbraio 2022

Tantissime le offerte, soprattutto quelle sui notebook: per esempio, un laptop HP con display da 15.6 pollici e risoluzione Full Hud, Ryzen 5500u, 8 GB di RAM e 512 GB di SSD viene proposto al prezzo scontato di 549 euro (anziché 799). Per non parlare poi delle televisioni. Tra le offerte troviamo la TV Samsung Neo QLED 8K 65” a 2.699 euro, anziché 3.999, o ancora la LG OLED Moonston Blue a 899 euro, invece di 1.499.

CLICCA QUI PER CONSULTARE IL VOLANTINO

Insomma, le offerte sono tantissime e sono, lo ricordiamo, valide fino ai primi di febbraio. Ancora molti giorni per fare la corsa allo shopping e tornare a casa con un prodotto scontatissimo. Perché non c’è solo il Festival di Sanremo, da Euronics è tempo del Festival della Tecnologia!