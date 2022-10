Volantino Expert ‘Sotto Prezzi’: le offerte dal 17 al 30 ottobre 2022

Nella giornata di oggi, sono usciti i sotto prezzi di Expert con un nuovo volantino “Sotto Prezzi”. Gli sconti saranno valevoli per il periodo che va dal 17 ottobre al 30 ottobre 2022. Sul piano dei pc, possiamo trovare unLenovo IdeaPad 3 di colore grigio a 749 euro. Per i televisori, il Samsung Tv Led 55″ UE55AU7170UXZT viene messo a 399 euro. Per gli elettrodomestici, una Beko Asciugatrice TDEX832WI viene offerta a 499 euro. Passando alla Apple, un IPhone 12 da 128GB di colore blu a soli 729,90 euro.

Sempre per le televisioni con schermo ultrapiatto, troviamo Philips OLED AMBILIGHT da 55 pollici a 1.399 euro. Per gli impianti stereo, un Samsung Soundbar HW-B650/ZF con subwoofer 3.1 viene a costare 249,90 euro. Inoltre, la Gopro CHDHX101RW è vostra con 449 euro. Tornando alle televisioni, l’LG OLED Evo 4K da 77 pollici solo a 2.999 euro. Invece, il proiettore Samsung Portatile The Freestyle LSP3B Fino A 100 pollici ve lo portate a casa a 699 euro.

Altre offerte della Expert

Sul mercato degli smartphone, troviamo lo Xiaomi 12T Pro a 849,90 euro. Il Samsung Galaxy S21 FE 8 da 128 Gb, al prezzo di 597 euro. Per la Apple, troviamo il Watch SE GPS, 44mm in alluminio, color grigio siderale con cinturino sport di colore nero, a 299,90 euro. Mentre il Samsung Galaxy Watch4 Classic Smartwatch Ghiera Interattiva Acciaio Inossidabile 46mm Memoria 16GB Black, viene venduto a 269,90 euro.

Sempre per i telefoni di ultima generazione, il Realme 9 Pro 5G 16,8 Cm (6.6″) Doppia SIM Android 12 USB Tipo-C 8 GB 128 GB 5000 MAh Blu venduto a 289,90 euro. L’Honor Magic 4 Lite 5G 17,3 Cm (6.81″) Doppia SIM Android 11 USB Tipo-C 6 GB 128 GB 4800 MAh Nero, lo portate a casa per 249,90 euro. Infine, lo Xiaomi 12 Lite 16,6 Cm (6.55″) Doppia SIM Android 12 5G USB Tipo-C 8 GB 128 GB 4300 MAh Rosa a 499,90 euro.