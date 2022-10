Volantino Unieuro ‘Sconti d’Autunno’: le offerte fino al 27 ottobre 2022

Questa mattina Unieuro ha pubblicato un nuovo volantino, he propone gli “Sconti d’Autunno” fino al prossimo 27 Ottobre 2022 su un’ampia gamma di prodotti d’elettronica ed informatica. Tra i protagonisti troviamo gli smartphone, i tablet, i PC e tanto altro. Ad esempio, la televisione Xiaomi Mi TV P1 da 32 pollici è disponibile a 159,99 euro, ovvero il 30% in meno rispetto ai 229,90 euro di listino. Invece, il Samsung Crystal UHD UE43BU8070 da 43 pollici, è disponibile a 449,90 Euro, il 25% in meno dai 599,90 euro precedenti.

Sul piano degli smartphone, citiamo il Samsung Galaxy A53 a 379,90 euro, con un risparmio del 28% rispetto ai 529,90 euro imposti dal produttore, mentre il Galaxy A13 è disponibile a 179,99 euro. Per questo determinato caso, la riduzione è del 18% se si confronta con i 219,90 euro precedenti. C’è lo sconto anche sul Samsung Galaxy S22, dato a 729,90 euro, ovvero il 21% in meno dai 929 euro di listino. Lo Xiaomi Redmi Note 10 Pro, invece, passa a 239,90 euro, per un risparmio del 27% rispetto ai 329,90 euro precedenti.

Le offerte Unieuro per Apple e LG

Sul fronte dell’Apple, vediamo che il Watch SE nella versione GPS + Cellular con cassa da 44mm in alluminio, passa a 329 Euro, il 13% in meno rispetto ai 379 Euro di listino. Infine, monitor LG 24MK600M da 24 pollici a 119,99 Euro, in calo del 29% rispetto ai 169,99 Euro precedenti.