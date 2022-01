Volantino Unieuro, sconti e offerte per smart tv con DVB-T2 incluso: tutte le promozioni fino al 24 gennaio 2022

E’ ancora tempo di sconti e promozioni da Unieuro, famosa catena di elettronica di consumo ed elettrodomestici. L’azienda, infatti, ha pubblicato un volantino ‘Specials Tv’ con tantissimi prodotti in offerta fino al 24 gennaio 2022: ancora poche ore, quindi, per fare la corsa allo shopping!

SFOGLIA QUI IL VOLANTINO

Volantino Unieuro, sconti e offerte per le Smart Tv: ecco quali

Gli sconti partono dal 22%, ma si può arrivare anche al 53% e sono tantissimi i prodotti in offerta, anche delle migliori marche come Samsung, Sony, LG, Philips e Hisense. Ma non solo saldi. Per la maggior parte delle smart tv, a eccezione di quelle enormi, è prevista la consegua gratuita a casa: meglio di così? In offerta, per esempio, un Sony BRAVIA XR50X90J Smart Tv da 50 pollici, Full Array, 4k, Ultra HD LED, HDR con Google Tv a 799 euro, anziché 1.249. E ancora, Samsung Serie 8 TV QLED 4K 50” QE50Q80A Smart Tv a 662,92 euro (invece di 1.299). Non vi resta che sfogliare il volantino e scegliere la tv più adatta a voi e alle vostre esigenze: la scelta è vasta!

Unieuro Fuori Tutto fino al 27 gennaio 2022

Ma non solo Smart tv in offerta. Unieuro, infatti, ha pubblicato un volantino ‘Fuoritutto’, con tantissime offerte e promozioni valide fino al prossimo 27 gennaio 2022.

CLICCA QUI PER SFOGLIARE IL VOLANTINO FUORITUTTO