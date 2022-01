WeWard, cos’è e come funziona l’app per guadagnare soldi camminando

I più pigri, quelli che preferiscono stare sul divano magari davanti un bel film, forse ora devono ricredersi perché fare attività fisica con We Ward è più divertente. L’app, infatti, ‘pagherebbe’, per camminare e in poche settimane sta spopolando perché si tratta di un ottimo metodo per muoversi, per essere invogliati.

WeWard: cos’è e come funziona l’app per guadagnare camminando

We Ward è l’app che, stando al sito ufficiale, sta già motivando ben 5 milioni di persone a camminare ogni giorno. Si tratta di un’applicazione francese, scaricabile sui telefoni, nata nel 2019 in Francia e sbarcata negli store Google e Apple, un’app che ha come ‘missione’ quella di “far camminare quante più persone possibile nel mondo”.

Si guadagna davvero con WeWard?

I guadagni, con l’app WeWard, sono bassissimi e non si può certo gridare al miracolo economico. Per iniziare, però, si deve prima scaricare l’applicazione, poi l’utente dovrà registrarsi e iniziare a camminare e a superare delle sfide. L’app paga circa 0,12 centesimi ogni 20.000 passi: paga in ticket che vanno convertiti in euro, sconti o buoni. Insomma, non si diventa ricchi, ma WeWard nasce con l’obiettivo di ‘guadagnare’ sì, ma in termini di benessere perché camminare, fare attività fisica fa bene al corpo e alla mente.