WhatsApp, come fare per modificare i messaggi inviati: tutti i passaggi

Modificare i messaggi inviati su WhatsApp sarà possibile. Da molto tempo gli utenti chiedevano l’introduzione di questa funzione che adesso è diventata realtà. Ieri, l’applicazione di proprietà di Meta ha reso noto di aver iniziato ad implementare tale funzione a livello globale e che presto sarà disponibile per tutti. Ma come fare per modificare i messaggi inviati?

Come fare per modificare i messaggi su WhatsApp

Modificare i messaggi inviati su WhatsApp è semplice. Per farlo sarà necessario tenere premuto sul messaggio che si vuole correggere e premere poi sull’opzione modifica. Una volta fatto, sarà possibile correggere il messaggio che è stato inviato in precedenza. Tuttavia è bene tenere a mente che non tutti i messaggi possono essere modificati, questo perché c’è un limite ultimo oltre il quale non è più possibile effettuare alcun tipo di correzioni.

Le tempistiche

In particolare, se un utente intende apportare delle correzioni ad un messaggio precedentemente inoltrato, deve farlo entro 15 minuti dal suo invio. Trascorso questo limite non è più possibile effettuare alcuna modifica. Tuttavia, rispetto a queste ultime non ci sono limiti numerici da rispettare. Infatti un utente può apportare allo stesso messaggio tutte le modifiche che vuole, l’unico vincolo – come visto – è quello temporale.

Le correzioni

Inoltre, è bene sapere che dopo le modifiche effettuate, al fianco del messaggio comparirà la dicitura “modificato” in modo tale che anche l’utente con cui sta chattando sappia che sono state apportate delle correzioni al contenuto iniziale del messaggio. Per quel che infine riguarda la questione della privacy e della sicurezza, gli utenti non hanno nulla da temere in quanto anche i messaggi modificati – analogamente agli altri contenuti multimediali e non – sono protetti da crittografia end-to-end.