Whatsapp, l’attesissima novità ha spiazzato nuovamente gli utenti: cambia tutto

La piattaforma di messaggistica istantanea sta apportando alcune modifiche che non sembra stia riscontrando grande successo tra gli utenti.

Chi non ama i cambiamenti, probabilmente non sarà soddisfatto della rivoluzione che nelle prossime settimane avverrà su Whatsapp. Qualche avvisaglia di malcontento, a dire il vero, si respira già in rete. Gli utenti di WhatsApp continuano a essere sconvolti da un cambiamento nel design dell’app iniziato mesi fa.

“Non ho mai visto una sfumatura di verde più brutta di quella che sta succedendo su WhatsApp”, ha scritto di persona su X/Twitter, in un post che da allora è stato condiviso 5.000 volte. “WhatsApp è troppo verde per me”, ha scritto un altro. La palette di colori è solo una delle tante modifiche che la piattaforma adotterà.

Cosa sta avvenendo su Whatsapp?

Il cambiamento è in corso da mesi, ma si sta diffondendo solo ora sui dispositivi di alcune persone. Un restyling che sta arrivando insieme a una serie di altre piccole modifiche al design che potrebbero rendere il cambio di colore più significativo.

WhatsApp ha infatti recentemente iniziato il lancio di quello che definisce un “look nuovo e aggiornato”.”Abbiamo apportato alcune modifiche all’aspetto e al funzionamento di WhatsApp, inclusi spaziatura, colori, icone e altro”, si legge. “Questi cambiamenti apportano un’esperienza nuova e moderna a WhatsApp e lo rendono più accessibile e più facile da usare.”

Tra le modifiche principali:

WhatsApp ha aggiunto una modalità scura e più bianco alla modalità chiara;

Ha adottato una modalità di ricerca aggiornata per le sue icone e pulsanti;

Logo WhatsApp nella scheda Chat;

Aggiornamenti alla navigazione Android.

Cosa succederà a Whatsapp web?

Sono significative anche la modifiche che verranno fatte all’interfaccia di Whatsapp web, ovvero la modalità “da remoto” della piattaforma di messaggistica più utilizzata dagli utenti. L’ultima interfaccia su cui si sta lavorando cercherà di mantenere un’esperienza quanto più possibile fedele a quella dell’app, variando sempre i colori: molto più spazio per il bianco e il grigio chiaro rispetto al verde. Cambierà invece leggermente la disposizione delle icone.

Saranno poi introdotti tre tasti che aiuteranno gli utenti a filtrare le chat:

Tutte

Da leggere

Gruppi

Ci sarà poi un tasto interamente dedicato solo ai canali e alle liste broadcast. Purtroppo però non sarà possibile filtrare i canali per argomento. Questo non vuol dire però che non possa essere aggiunta in futuro, nelle versioni più aggiornate dell’app, così da poter accorciare ancora di più la distanza tra Telegram e Whatsapp.