WhatsApp, rivoluzione privacy: ecco come nascondere lo stato ‘online’ a tutti i contatti

Dopo la possibilità di eliminare le spunte blu e l’ultimo accesso, ecco che arriva la possibilità di eliminare lo stato ‘online’. Un modo sicuramente per migliorare ancora di più la tutela della privacy, richiesto da tantissimi utenti. Vediamo di cosa si tratta.

Elimina stato ‘online’ da whatsapp

Possono essere molteplici i motivi per i quali eliminare lo stato ‘online’ da whatsapp. Perché si sta parlando di qualcosa d’importante con un solo utente e non si vuole essere disturbati, perché in quel momento non possiamo rispondere ad alcuni messaggi o perché semplicemente non vogliamo che gli altri sappiano quando siamo in linea. Qualunque sia il motivo, questa è senz’altro una novità amata da tantissimi.

Come funziona

Man mano alcuni avranno la possibilità di poter accedere alle impostazione e nella sezione “Ultimo accesso & Online“, si potrà decidere a chi far vedere quando si è online. Un’impostazione in fase di aggiornamento che molto probabilmente sarà presente nei prossimi mesi.