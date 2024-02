Whatsapp, sapevi che puoi leggere un messaggio senza farti scoprire? Come fare

Come leggere un messaggio su Whatsapp senza visualizzarli? E’ questa una delle domande – sembrerà strano ma è così – più digitate nelle ricerche online. Esistono tuttavia alcuni metodi per leggere il contenuto dei messaggi senza far sapere al mittente che lo abbiamo fatto.

Sono passati i tempi lontanissimi in cui – pensate un po’ – Whatsapp era addirittura a pagamento. E si poteva perfino regalare il canone ad un proprio amico. Da allora di “acqua ne è passata sotto ai ponti” come recita un vecchio detto. L’app, ora di proprietà Meta, è cresciuta enormemente a tal punto da essere diventata il principale strumento di messaggistica. Che ha soppiantato di fatto i vecchi SMS.

Modalità lucchetto e modifica del messaggio: le ultime novità di Whatsapp

Diamo uno sguardo intanto alle ultime novità introdotte sull’app col simbolico verde sul nostro smartphone. Tra quelle più interessanti c’è senza dubbio la possibilità di bloccare alcune chat con la modalità lucchetto. In che senso? Se non l’avete ancora provata potete fare un test selezionando una chat (tenendo premuto sullo schermo) e poi premendo su “attiva lucchetto”.

In questo modo questa chat non sarà più visibile nella tua lista e inoltre per vederle servirà un codice segreto (da scegliere ovviamente) per recuperarle. E visualizzarle. La seconda novità arrivata da poco su tutti i cellulari è quella della possibilità di modificare il testo una volta inviato, anche se il nostro destinatario/i saprà che ci abbiamo rimesso mano. Un’utile funzione soprattutto per rimediare ad errori di battitura o cambi non voluti della digitazione automatica.

Come nascondere la visualizzazione di un messaggio su Whatsapp

E arriviamo adesso alla domanda delle domande, ovvero il focus del nostro articolo. Leggere un messaggio – per intero s’intende – senza far sapere all’altro che lo abbiamo fatto. Senza, cioè, che il testo venga evidenziato in blu nella classica doppia spunta che ormai abbiamo imparato a conoscere. Condizione necessaria è però, ovviamente, quelle di averle attive altrimenti il meccanismo si ritorcerebbe contro di noi. Vediamo allora alcuni metodi che si possono utilizzare.

Anteprima notifiche: il più immediato (ma incompleto)

Il metodo più diretto è ovviamente quello della notifica in anteprima. Basta tirare giù la finestra con il dito per vedere in anteprima il testo del messaggio. Il problema è che si possono vedere soltanto quelli brevi – c’è anche la possibilità di rispondere nel caso – e in presenza di più chat da leggere il rischio è quello di non poter “sbirciare” quello ci interessa. In ogni caso resta la nostra prima possibilità.

Modalità aereo: la più efficace ma la più laboriosa (e con alcune controindicazioni)

Passiamo al secondo metodo: la modalità aereo. E’ senza dubbio quella più efficace perché ci consente di mettere in pausa “il tempo” azzerando tutte le connessioni del telefono, sia di rete (per telefonare) che internet, da quella Wi-FI a quella con la connessione dati da SIM. Ebbene, selezionandola dopo aver ricevuto i messaggi possiamo entrare in chat, leggere il contenuto di quanto ricevuto e poi rispondere con tutta calma. Al nostro mittente non risulterà infatti che abbiamo letto il suo testo quando in realtà così non è. Ci sono però delle controindicazioni quelle, per l’appunto, di avere il cellulare completamente off-Line. Il che non è il massimo specie se siamo al lavoro. Ad ogni modo a voi lettori ogni valutazione.

Widget Whatsapp: il miglior compromesso

Arriviamo così alla soluzione che reputiamo il giusto compromesso tra praticità e semplicità. Ma ce ne sono ovviamente tante altre, come ad esempio far leggere i messaggi ricevuti agli assistenti digitali (come Siri o Google) oppure affidarsi alle notifiche espanse ma solo sui sistemi iOS. Tornando invece al metodo accennato sopra, si tratta della soluzione dei widget presenti su tutti gli smartphone. Come per il meteo o il calendario, tanto per fare due esempi. Ebbene, tenendo premuto sullo schermo, magari in una pagina laterale in modo da non avere la scheda sempre in primo piano (valutate voi), si può aggiungere quello dedicato a Whatsapp. In questo modo vedrete tutti i messaggi per intero senza attivare la doppia spunta blu: quest’ultima partirà soltanto se farete “tap” sul messaggio. Provare per credere.