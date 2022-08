WorkinTool Watermark Eraser Panoramica

WorkinTool Watermark Eraser Review: il migliore strumento per rimuovere watermark da video e foto

Con l’aumento esponenziale dell’utilizzo dei media da parte del grande pubblico, sempre più persone hanno iniziato a creare video, emoticons, foto ed altro materiale digitale, pubblicando i loro contenuti sugli account personali. Capita spesso, però, che alcuni programmi per l’editing video applichino i cosiddetti ”watermark” ai prodotti finali, dunque potreste aver bisogno di qualche altro programma per poterli rimuovere definitivamente.

Cosa sono i watermark

I watermark, per i non addetti ai lavori, sarebbero tutti i marchi, i loghi, i testi o le filigrane che spesso si trovano in video e foto dopo aver impiegato un programma specifico che, in tal modo, vuole far sapere la pubblico l’impiego di quello strumento o di quel software. Inutile sottolineare quanto possa essere ”fastidioso” avere un logo altrui su di un proprio prodotto.

Allo stesso tempo, però, potreste anche aver bisogno di applicare voi stessi i watermarks ai vostri prodotti, come video e foto, al fine di far rispettare i diritti d’autore. Dunque, il tool che vogliamo presentarvi (WorkinTool Watermark Eraser) è ciò di cui avete bisogno e che vogliamo raccomandarvi per i vostri prodotti, dopo averne testati di diversi nel panorama digitale.

Che cos’è il WorkinTool Watermark Eraser

WorkinTool Watermark Eraser è un software specifico per l’elaborazione dei watermark e delle filigrane per video e foto compatibile con i sistemi Windows. Grazie a questo strumento innovativo, potrete aggiungere o rimuovere le filigrane ai vostri video e foto, in pochi semplici passaggi.

Questo strumento, inoltre, è in grado di soddisfare diverse esigenze in un sol colpo. In quanto nuovo prodotto dellaWorkinTool, una compagnia altamente professionale attiva nell’ambito software, offre un lungo e gratuito periodo di prova, senza alcuna richiesta o requisito. Grazie alla sua tecnologia avanzata, lo strumento è in grado di rimuovere marche e filigrane da foto e video in modo automatico, senza intaccare minimamente la qualità e la visibilità dei file caricati.

Prezzo e Piano: Prova gratuita a lungo termine per tutti gli utenti

Sistemi operativi supportati: solo Windows

Pro e Contro

Pro:

Rimuove watermark senza sfocare l’immagine/video

Utilizzo senza limiti per il periodo di prova

Libero e sicuro da virus durante il download e l’installazione

Mantiene qualità del file originale

Strumenti multipli per l’editing di foto e video

Contro

Compatibile solo con sistemi operativi Windows

Supporta pochi formati immagine e video (video in MP4, MKV, MOV; immagini in JPG, PNG, e BMP)

WorkinTool Watermark Eraser: caratteristiche principali

Rimuovere watermarks da Foto e Video

Ovviamente lo scopo principale di questo strumento è di eliminare watermarks da immagini e video da voi creati con altri strumenti, come ad esempio loghi, testi, immagini, stampe, filigrane etc., il tutto senza intaccare il prodotto originale nella sua qualità. Questo significa che in un sol colpo potrete sbarazzarvi di tutto ciò senza ulteriori preoccupazioni. Il WorkinTool Watermark Eraser vi consentirà, dunque, di cancellare l’oggetto indesiderato di un video o una foto senza alcuna richiesta nascosta o altro.

Di seguito vi proponiamo una breve guida sul come rimuovere marchi, loghi, filigrane usando WorkinTool Watermark Eraser. Continuate a leggere!

Come rimuovere i watermarks dalle foto?

Selezionate ”rimuovi watermark” dall’immagine sulla prima interfaccia Caricate il file che presenta il marchio o logo da rimuovere Rimuovete il watermark con il pennello o il rettangolino. Poi fate click su ”salva” per scaricare il file senza logo

Come rimuovere il watermark da un video?

Selezionate ”Rimuovi watermark dal video” dalla home page Caricate il video dalla cartella o trascinatelo direttamente (Video in MP4, MKV, e MOV sono compatibili) Fate click su

Aggiungere watermark a foto e video

Un’altra importante funzionalità di questo programma è quella che consente di aggiungere watermark ai vostri prodotti, quali video e foto. In tal modo, potrete scegliere se aggiungere del testo o qualsiasi altra immagine ai video o foto. Sono possibili diverse opzioni. Potete, ad esempio, decidere in che modo presentare il vostro ”marchio”: dimensione, stile, font, colore, layout e molto altro.

Come aggiungere watermark alle foto

Selezionate ”Aggiungi Watermark all’immagine” e caricate il file desiderato Scegliete il tipo di testo in filigrana da aggiungere o il vostro logo Regolate la forma e le dimensioni del watermark, infine fate clicj su ”Salva”

Come aggiungere watermark ai video

Selezionate ”Aggiungi watermark al video” e importate il file (MP4, MKV, o MOV) Decidete il testo o il logo da aggiungere in filigrana Regolate i parametri: dimensione, posizione e la durata che desiderate per il vostro watermark. Infine, fate click su ”Salva”

Editare l’immagine

Oltre al processo di aggiunta o rimozione dei watermarks, WorkinTool Watermark Eraser consente anche altre operazioni per foto e video, come ad esempio l’applicazione di modiche ai vostri file, attraverso numerosi strumenti messi a disposizione. Tutti gli strumenti sono completamente liberi di essere utilizzati senza costi ”nascosti”. Tra le possibilità:

Ritagliare la dimensione dell’immagine

Aggiungere filtro alla foto

Regolare colore e chiarezza delle foto

Sfocare le foto

Aggiungere cornici

Aggiungere sticker di testo

Disegnare un’immagine con i pennarelli

Ruotare l’immagine di diverse gradazioni

Ritagliare i video

In aggiunta a tutto questo, il programma è dotato di uno strumenti speciale per l’editing video, fondamentale per aiutarvi nel ridimensionamento e nel ritaglio degli stessi. Così come il ridimensionamento, potrete cambiare il formato del video stesso nei consueti 9:16, 16:9, 3:4, 4:3, 1:1, etc, a seconda delle vostre esigenze.

Potrete, poi, anche aggiungere diversi parametri personalizzati. Ovviamente, potrete anche ritagliare le parti che non volete, all’inizio o alla fine del filmato.

Ricapitolando, dunque, come avete avuto modo di capire, l’operatività del programma è alta e le sue funzioni davvero molteplici. Il tutto perfettamente personalizzabile in base alle vostre più disparate esigenze.