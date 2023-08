Telelaser Lazio, le postazioni autovelox della Polstrada nel Lazio: il calendario fino al 27 agosto

L’estate sta per finire e sono previsti molti rientri nella Capitale nella settimana dal 21 al 27 agosto. Per questo motivo, la polizia stradale ha allestito nuove posizioni per gli autovelox su strade e autostrade del Lazio. Ecco l’elenco completo dei luoghi e delle postazioni per i limiti di velocità.

Nuove postazioni autovelox della Polstrada nel Lazio

In questi giorni di grandi rientri nella Capitale per la fine delle vacanze e la ripresa di lavoro, e breve anche delle scuole, la polizia stradale ha deciso di intensificare i controlli al fine di garantire una maggiore sicurezza. Nella capitale avvengono moltissimi incidenti stradali causati da un eccesso di velocità, per cui questi nuovi autovelox serviranno a garantire una circolazione sicura e a punire chi non rispetterà i limiti indicati. La tecnologia del telelaser è molto semplice e permette di misurare la velocità di un oggetto in moto, con una grande affidabilità.

Calendario dei controlli fino al 27 agosto

Ecco quindi il calendario delle postazioni di Polizia a cui prestare attenzione nella prossima settimana, ricordando che rispettare i limiti non serve solo a evitare multe, ma soprattutto a salvare vite:

Il 21 agosto ci saranno postazioni mobili sulla Strada Statale SS2 e sulla 2bis Via Cassia Veientana

Il 25 agosto sono previsti numerosi controlli sulla Strada Statale SS675, l’importante strada “Umbro Laziale”, che collega il porto di Civitavecchia fino a Orte e Viterbo e connette Lazio e Umbria.

Sabato 26 agosto ci saranno i controlli sull’Autostrada A/12 Roma-Civitavecchia

Domenica 27 agosto i controlli della Polizia di stato si volgeranno sul tratto urbano dell’Autostrada A/24.

La necessità dei controlli

La Polizia di Stato ha dovuto far fronte all’urgenza dei continui e numerosi incidenti che avvengono a Roma e nelle zone limitrofe anche per eccesso di velocità. Già venerdì 18 agosto moltissimi cittadini e cittadine sono rientrati nella Capitale, ma si prevede un gran traffico per l’ultima settimana del mese. Questo calendario non è esaustivo e ci saranno molti altri controlli e posti di blocco lungo le arterie stradali che arrivano a Roma.