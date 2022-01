Telelaser Pontina, attenzione ai controlli: doppia postazione questa settimana

Telelaser Pontina e sulle strade del Lazio, l’elenco delle postazioni mobili fino a domenica 23 gennaio 2022. Tornano i controlli contro l’alta velocità operati dalla Polizia Stradale che ogni settimana rende pubbliche le tratte stradali dove sono attivi, giorno per giorno, gli strumenti di controllo della velocità. Si tratta di un modo per contrastare il fenomeno dell’alta velocità e prevenire così gli incidenti. E’ importante tenere la velocità sotto controllo. L’elenco degli autovelox, fa sapere la Polizia, è aggiornato settimanalmente.

Telelaser Pontina e sulle strade del Lazio: l’elenco delle postazioni fino al 23 gennaio 2022

Pontina ma non solo. Questa settimana, a partire da oggi, lunedì 17 gennaio 2022, saranno diverse le postazioni mobili del telelaser sulle principali arterie regionali. Sulla statale 148 in particolare controlli saranno attivi già nelle prossime così come nella giornata di venerdì. Ecco dunque il calendario completo dei controlli dal 17 al 23 gennaio 2022.