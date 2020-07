Temptation Island 2020: dove si svolge il programma? Ecco il meraviglioso villaggio in Sardegna

Dove si svolge Temptation Island 2020? Il celebre reality show Mediaset è iniziato da poche ore e molti telespettatori si domandano dove è stato girato il programma condotto da Filippo Bisciglia. L’edizione 2020 del docu-reality di Canale 5 è ambientato in Sardegna, più precisamente nel resort di Is Morus Relais nei pressi di Cagliari, a Santa Margherita di Pula.

Le immagini mostrate nella prima puntata di Temptation Island 2020 testimoniano la bellezza del set di questa nuova edizione che vede tra i protagonisti sei coppie. La location di Temptation Island 2020 è stata molto apprezzata dal pubblico di Canale 5, su Twitter sotto l’hashtag #TemptationIsland sono tantissimi gli utenti che hanno espresso il desiderio di passare una settimana di relax nel fantastico resort selezionato per le riprese del reality show.

Resort Is Morus Relais, il villaggio di Temptation Island 2020

Si chiama Is Morus Relais il villaggio scelto per girare Temptation Island 2020: sette ettari di terreno tra spiaggia privata, camere e servizi di ottima qualità per il resort sardo selezionato come location di Temptation Island.

La Sardegna ospita il set del celebre programma di Canale 5 in onda da giovedì 2 luglio 2020 in prima serata tv. All’interno del resort di Temptation Island, oltre alla bellissima spiaggia privata, tantissime attrazioni come il centro relax, campi da golf ma anche cigar room, mini club e sale meeting per eventi e conferenze. Per i più curiosi riportiamo il profilo Instagram ufficiale del villaggio turistico: @is_morus_relais.