Tennis: record negli Open e protagonisti del Grande Slam

Il tennis è uno sport fra i più seguiti e praticati nel mondo, i siti di scommesse online presentano sempre news e statistiche aggiornate mentre il Ranking ATP attuale è in pieno movimento dopo le ultime prodezze sportive agli Australian Open di Djokovic e Tsitsipas.

Seguire passo dopo passo gli Open e interpretare le quote tennis del Grande Slam su Betfair, significa soprattutto avere una panoramica chiara dei tennisti più forti al mondo oggi ma anche dare uno sguardo ai record storici che hanno caratterizzato questo sport.

I tennisti più vincenti negli Open: Djokovic vs Nadal

In questa speciale classifica sono due i mostri sacri del tennis che negli ultimi anni si sono fronteggiati spietatamente a colpi di Open, nonostante entrambi gli atleti siano ormai sul viale del tramonto della loro carriera.

Djokovic e Nadal (rispettivamente 35 e 36 anni) continuano a stupire il mondo del tennis combattendo la più grande battaglia agonistica della storia di questo sport, entrambi con 22 Open vinti nella loro carriera.

Il serbo ha stabilito il record di Australian Open con 10 vittorie, mentre lo spagnolo è un habitué del Roland Garros: sono 14 i trionfi per lui. Con queste premesse statistiche e lo stato di forma eccellente dei due tennisti, non possiamo che aspettarci altri 5 anni e più di battaglie a colpi di Grande Slam.

Al secondo posto di questa speciale classifica c’è Federer con 20 Open vinti, seguito da Pete Sampras a quota 14. Roy Emerson chiude la top 5 con 12 trionfi in carriera nei tornei Open.

Fra questi, tutti hanno messo a segno il Piccolo Slam, ossia la vittoria consecutiva di Australian, France, Wimbledon e US Open ma non nello stesso anno, tranne Sampras che non ha mai vinto il Roland Garros.

Le migliori tenniste negli Open

La regina degli Open è Margaret Smith Court con 24 Open vinti, tra cui figura il record di 11 Australian Open.

Al secondo posto c’è Serena Williams con 23 Open vinti in carriera, mentre al terzo posto c’è la tedesca Steffi Graf, con 22 Open nel palmares.

Tennisti e tenniste che hanno vinto il Grande Slam nell’arco solare di 1 anno

Spetta a Don Budge il trionfo più sognato da tutti i tennisti, infatti nel 1938 fu il primo a riuscire nell’impresa. Rod Laver c’è riuscito due volte a vincere il Grande Slam: nel 1962 e nel 1969.

Fra le donne spiccano Maureen Connolly che fu la prima nel 1953 a vincere il Grande Slam, nel 1970 ci riuscì Margaret Smith Court. Ma la migliore tennista in questa speciale classifica è Steffi Graf che nel 1988 vinse il Grande Slam d’Oro, coronato dai quattro Open più la vittoria alle Olimpiadi di Seul.

Nel doppio maschile sono stati Ken McGregor e Frank Sedgman a vincere il Grande Slam nel 1951, mentre nella categoria femminile figurano 4 atlete.

Maria Bueno vinse il Grande Slam nel 1960, Martina Navratilova e Pam Shriver compirono questa impresa nel 1984. L’ultima tennista a vincere il Grande Slam in doppio è stata Martina Hingis nel 1998.