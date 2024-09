Tenta di scippare dei turisti al centro di Roma, ladro linciato dai passanti

Ladro linciato dai passanti per le strade del Centro Storico di Roma: l’uomo avrebbe tentato di scippare una coppia di turisti

Scene di violenza si sono consumate oggi nel cuore di Roma, in Largo del Tritone, dove un presunto ladro è stato brutalmente aggredito dopo un presunto tentativo di scippo ai danni di una coppia di turisti.

Passanti linciano il presunto ladro nel Centro Storico di Roma

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe tentato di rubare un oggetto di valore, forse un orologio o un cellulare, ai turisti seduti ai tavoli esterni di un bar. Come scrive Il Messaggero, il suo gesto non è passato inosservato e ha scatenato una reazione immediata da parte dei presenti. In pochi istanti si è creato un parapiglia, con clienti del bar e passanti che hanno deciso di farsi giustizia da soli. L’uomo è stato picchiato e trascinato nel vicino Vicolo del Gallinaccio, dove è stato lasciato a terra.

Le indagini sull’episodio

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che stanno ora indagando per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. L’uomo ferito è stato soccorso da un’ambulanza e trasportato in ospedale. L’episodio solleva interrogativi sulla sicurezza nel centro della Capitale e sul crescente senso di insicurezza che spinge i cittadini a prendere la legge nelle proprie mani.