Tenta il suicidio e poi risulta positivo al Covid: ragazzo rinchiuso 24 ore in ambulanza

Frascati. Incredibile e surreale il caso recente di un giovane rimasto per ben 24 ore rinchiuso all’interno di un’ambulanza. Era in attesa di un posto letto dove poter passare la notte in ospedale. Il fatto riguarda un ragazzo romano sottoposto al trattamento sanitario obbligatorio e che si è ritrovato costretto ad attendere 24 ore in ambulanza davanti al pronto soccorso dell’ospedale di Frascati perché in attesa di un letto nel reparto psichiatria. Il giovane, una volta giunto al presidio, si è scoperto essere anche positivo al Covid, motivo per cui si è resa necessaria la quarantena improvvisata all’interno del mezzo di soccorso. Il fatto è stato segnalato dal quotidiano Repubblica.

Leggi anche: Coronavirus, oggi nel Lazio quasi 15.000 casi (la metà a Roma): rapporto tamponi e positivi sale oltre 13%

La vicenda davanti all’ospedale di Frascati

Qualche tempo prima, come conferma anche la testata Repubblica, il giovane aveva addirittura tentato il suicidio, motivo per cui si era reso necessario il trasferimento in ospedale. Il ragazzo ci aveva provato con un abuso di farmaci e per questo, poi, lo avevano trasportato d’urgenza all’ospedale di Frascati. Qui lo hanno subito sottoposto a tempo, ed era risultato anche positivo al Covid. Proprio per questa ragione, il giovane è rimasto per un giorno e una notte isolato all’interno dell’ambulanza insieme al personale del 118. Un intero giorno in attesa che si liberasse un letto per accoglierlo. Per fortuna il ragazzo è rimasto tranquillo insieme al personale, e si è poi volontariamente sottoposto alla visita psichiatrica direttamente nel mezzo del 118.