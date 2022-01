Tenta l’omicidio in Romania e si nasconde a Latina: arrestato latitante

Arrestato a Latina latitante 21enne. Era ricercato da tempo per aver tentato di uccidere un uomo nella sua patria, in Romania, nel febbraio del 2018, quando aveva appena 18 anni, insieme a un’altra persona. Su di lui, un 21enne romeno, pendeva un mandato di cattura europeo per tentato omicidio, ma finora nessuno era riuscito a rintracciarlo.

Latina, catturato latitante: aveva tentato di uccidere un uomo in Romania

Ma ieri i Carabinieri di Latina, attraverso un’intensa attività info-investigativa, sono riusciti a mettere fine alla latitanza del giovane, ricercato dalle autorità romene da quando era scappato non appena saputo dell’ordine di carcerazione.

L’arresto è avvenuto grazie alla cooperazione internazionale e allo scambio informativo interforze finalizzato a rintracciare 21enne: i Carabinieri di Latina hanno attivato un vero e proprio screening del territorio per riuscire a localizzare dove potesse essersi rifugiato il ragazzo.

Latitante a Latina: le ricerche

Il lavoro di ricerca messo a punto dai Carabinieri ha dato esito positivo: il giovane è stato trovato e condotto presso il Comando dei Carabinieri di Latina per gli accertamenti di rito.

Una volta identificato attraverso i rilievi dattiloscopici e verificata la pendenza a suo carico del mandato di arresto europeo, emesso dalle autorità della Romania, per tentato omicidio aggravato, i militari hanno proceduto all’arresto in flagranza del 21enne. Successivamente la Corte di Appello di Roma ha convalidato l’arresto.