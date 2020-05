Terapia con plasma iperimmune: il Professor De Donno riappare su Facebook con un video

Mercoledì erano spariti i profili Facebook del professor De Donno, pioniere della terapia con plasma iperimmune per i malati di Covid-19. Il web si era scatenato e su tutti i social le domande si rincorrevano per cercare di capire cosa ci fosse dietro a questa ‘sparizione’. Il mistero è stavo svelato dallo stesso De Donno che oggi è ‘riapparso’ sul proprio profilo Facebook.

Nessun complottismo, come in molti in rete avevano immaginato, perché i profili sono stati chiusi dallo stesso professore che spiega il silenzio di questi giorni con un video: ‘Ho reputato prudente chiudere i miei account social, Twitter, Instagram e anche Facebook sia nel mio profilo personale che nella mia pagina istituzionale. Questo per lanciare un messaggio di calma. Se ho parlato e sono intervenuto in pubblico l’ho fatto semplicemente per fare informazione, ma vedo che l’informazione è stata recepita da alcuni come mezzo per azzuffarsi’.

Appoggiamo la Scienza e la Ricerca Carissimi, la vostra vicinanza in questi giorni, mi ha commosso. Vi posto un breve video, fatto d'impeto, per spegarVi il mio silenzio. Io non cerco visibilità. Volevo visibilità per il plasma convalescente. Oggi una marea montante di ASST, città e regioni promuovono il nostro protocollo, identico o modificato nella forma ma non nella sostanza. Di questo ne sono orgoglioso, assieme ai miei Colleghi ricercatori. Molte Regioni stanno partendo con la istituzione di banche di plasma convalescente.Continuate a sostenermi, sostenerci. Il nostro obiettivo oramai è a portata di mano. Non disperdiamo le energie.Sempre vostro.@docgiuseppededonnoE se vi sta a cuore il Centro di Ricerca Etico, come patrimonio di tutto il paese e non di una singola città, condvidete qesto post. Con la mia gratitudine infinita. Promuoviamo la Scienza#nonsiamomammalucchi#vinciamonoi Gepostet von Giuseppe DeDonno am Donnerstag, 7. Mai 2020

