‘Terminator’ di Andrea Guglielmino, All’Auditorium la presentazione

‘Terminator – Il tempo è una macchina’. Si terrà il 25 maggio alle ore 18:30 presso la Libreria Notebook dell’Auditorium Parco della Musica la presentazione del volume di Andrea Guglielmino. Intervengono insieme all’autore le giornaliste e critiche Marta Zoe Poretti e Federica Aliano. Modera Nicola Calocero.

‘Terminator-Il tempo è una macchina’

Dopo il successo di Antropocinema: la saga dell’uomo attraverso i film di genere (vincitore del premio Domenico Meccoli ScriverediCinema 2015) e Star Wars: il mito dai mille volti, primo spin-off monografico dedicato all’epopea di George Lucas, Andrea Guglielmino torna a parlare di cinema e di antropologia -di “antropocinema”, secondo l’espressione da lui stesso coniata- di saghe di celluloide e cultura umana, di miti contemporanei e archetipi ancestrali.

E stavolta lo fa concentrandosi sul ciclo di Terminator che, avviato nel 1984 -senza grosse pretese, come spesso succede- si è fatto ben presto cult, articolando fino ai giorni nostri un mito che evidentemente ha molto da dire su noi che lo seguiamo e lo alimentiamo e sul nostro modo di vedere il mondo.

Il tempo ed i destini predeterminati

Si inizia dal concetto di tempo come meccanismo perfetto e immodificabile, per cui ogni tentativo di alterarlo si risolve paradossalmente nell’effettiva realizzazione degli eventi così come “dovevano” andare.

Il libro esplora, poi, con linguaggio semplice e un’estrema ricchezza di dettagli ricavati dalle fonti più disparate -film, fumetti, videogiochi, franchise…- la saga creata da James Cameron e le sue varie implicazioni antropologiche -il concetto di tempo, il rapporto dell’uomo con l’Apocalisse, l’ibridazione tra umani e macchine che pone il limite stesso del significato di umanità…-.

Ad arriccihire ulteriormente il volume una divertente prefazione di Oscar Cosulich. Vi sono inoltre le belle illustrazioni di Mauro “Manthomex” Antonini, Oscar Celestini, Sudario Brando, JC Grande, Ester Cardella, Mirko Fascella, Arturo Lauria e Francesco Biagini.

Il libro può già essere preordinato a prezzo scontato al link: ebay.it/itm/265206826620