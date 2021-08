Terracina, controlli anti Covid e stretta sulla movida: chiusi cinque Bar del centro

Stretta sulla movida a Terracina, chiusi cinque bar del centro. Nella giornata di ieri a conclusione di specifici servizi di controllo del territorio atti a prevenire e contrastare le violazioni commesse durante i fine settimana nei luoghi di assembramento frequentati da giovani, nonché al rispetto delle misure di sicurezza imposte dai protocolli previsti per fronteggiare l’ emergenza epidemiologica da covid-19, i militari della stazione carabinieri di Terracina, con la collaborazione della s.i.o. dell ’ 8 ° reggimento carabinieri “ lazio ” roma, hanno passato ai “raggi x” varie attività commerciali del centro. In tutto sono state contestate cinque violazioni amministrative per un totale di euro 2000,00, nonché la sanzione accessoria del provvedimento di chiusura per cinque giorni che ha interessato altrettanti Bar del litorale.

