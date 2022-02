Terracina, in giro con un machete di notte: denunciato 45enne

Viaggiava di notte a bordo della sua automobile: nulla di strano se non fosse che l’uomo, un 45enne, aveva con sé un machete di 60 centimetri. Il fatto è avvenuto nella notte del 27 gennaio 2022 ed è stato “pizzicato” dai carabinieri durante i controlli di prevenzione dei reati. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà, mentre l’arma è stata sequestrata.

A spasso con un machete: il fatto

Era la notte del 27 gennaio 2022 ed erano in atto i controlli di perlustrazione, organizzati dal Comando Provinciale Carabinieri di Latina. Tra le zone sotto controllo anche Terracina. E’ così che i militari di una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Terracina, intenti in un servizio perlustrativo, hanno controllato un’autovettura in transito nell’area, una Mercedes GLK. Alla guida un uomo di 45 anni già noto alle forze dell’ordine. I militari hanno effettuato tutti i controlli necessaria partendo dai documenti di circolazione: è stato allora che il 45enne ha iniziato ad avere uno strano atteggiamento, molto nervoso, tale da insospettire i carabinieri. Il personale ha così approfondito il controllo, perquisendo l’auto e trovando un Machete in acciaio di 60 centimetri. L’arma è stata sottoposta a sequestro mentre il 45enne è stato in stato di libertà ai sensi dell’art. 4 della legge 110/75.