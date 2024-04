Terremoto di magnitudo 3.9 ai Campi Flegrei | Scossa avvertita anche a Napoli: paura e gente in strada

La scossa di terremoto è stata registrata alle 05:44 di questa mattina nella zona dei Campi Flegrei, vicino a Napoli.

L’epicentro è stato rilevato a 3 chilometri di profondità.

Terremoto ai Campi Flegrei

Un terremoto di magnitudo 3.9 ha colpito i Campi Flegrei questa mattina, alle 5:44. La scossa è stata avvertita nitidamente anche a Napoli, con momenti di paura per gli abitanti. Diverse persone sono scese in strada. L’epicentro, secondo le rilevazioni dell’Ingv, è in mare di fronte alla costa di Bacoli a una profondità di 3 chilometri.

Gli utenti su Twitter hanno condiviso le loro esperienze, descrivendo la scossa come lunghissima e talvolta intensa. Questo evento sismico è stato localizzato dalla Sala Operativa INGV-OV (Napoli).

“Paura sì, ma nessun danno”. I sindaci di Pozzuoli, Gigi Manzoni, e di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, invitano alla calma dopo le preoccupazioni per la forte scossa delle 5,44 che ha svegliato molti residenti dei Campi Flegrei ma anche tanti a Napoli. “La scossa di questa mattina è stata forte. Come accade in queste occasioni ci siamo attivati subito con i volontari della Protezione Civile e la Polizia Municipale” hanno fatto sapere Manzoni e Della Ragione.