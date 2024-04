Terremoto di magnitudo 7.5 a Taiwan, oltre 700 feriti: edifici crollati e persone intrappolate sotto le macerie

Il bilancio dei feriti è salito a 711, ma è certamente destinato ad aumentare, perché tante sono ancora le persone intrappolate sotto gli edifici crollati.

La scossa più potente è stata di magnitudo 7.5, poi ce ne sono state altre 58 di assestamento.

Quattro persone sono morte e almeno 711 sono rimaste ferite in seguito al sisma di magnitudo 7.5 che si è registrato questa mattina a Taiwan, nella parte orientale del Paese. Il terremoto è stato localizzato a 18 km a sud-est di Hualien City, a circa 155 km a sud della capitale Taipei, ad una profondità di 34,8 chilometri.

Tante sono ancora le persone intrappolate sotto le macerie degli edifici crollati. Il terremoto di questa mattina è stato “il più forte degli ultimi 25 anni”.

Taiwan was struck by its strongest earthquake in 25 years few minutes ago when a 7.4 magnitude tremor struck the island’s eastern coast, prompting tsunami warnings across the region.

A rooftop swimming pool during the Taiwan earthquake.pic.twitter.com/mepqSLuCIM

— Massimo (@Rainmaker1973) April 3, 2024