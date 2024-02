Terremoto nel mare Adriatico, scossa di magnitudo 4.7

L’Istituto Nazionale di Vulcanologia ha registrato la scossa alle 10.23 di questa mattina.

L’epicentro del sisma è tra la Puglia e Montenegro.

Scossa di magnitudo 4.7 nel mare Adriatico

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.7 è stata registrata questa mattina, alle 10.23, dall’Ingv nell’Adriatico meridionale, al largo delle coste albanesi.

La scossa è stata avvertita distintamente anche in Puglia, in particolare a Bari. Il sisma fa parte di una serie di scosse che nelle ultime ore hanno interessato le coste albanesi, ma questa volta è stata molto più forte delle precedenti, che si erano attestate a una magnitudo di 3.4. Al momento non si sono registrati danni a cose o persone, ma diversi residenti delle province di Bari e Barletta-Andria-Trani hanno chiesto l’intervento dei vigili del fuoco.