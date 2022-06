Terribile incendio sulla Nettunense: fiamme in un deposito edile (VIDEO)

Spaventoso incendio nel primo pomeriggio di oggi ad Ariccia, a ridosso della Nettunense. Un’alta colonna di fumo nero è ben visibile in cielo e i residenti, con un tam tam sui social, si stanno allarmando perché l’aria si sta facendo irrespirabile e l’incendio sembrerebbe essere di grandi dimensioni.

Incendio di sterpaglie sulla Nettunense: i fatti

Come detto, l’incendio è divampato a ridosso della Nettunense, e precisamente all’incrocio di via Tenutella. Il rogo è avvenuto intorno alle 13 ed inizialmente le fiamme hanno riguardato per lo più sterpaglie. Purtroppo però l’incendio si è poi esteso al vicino deposito di materiale edile contenente al suo interno delle bombole.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

Per mettere in sicurezza l’area e domare le fiamme sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco, 15/A e 27A, con l’ausilio di un’autobotte AB/10. Le operazioni di spegnimento sono tutt’ora in corso.