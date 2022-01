Terribile incidente sulla Nettunense: schianto tra due auto, gravi tre giovani

Terribile schianto nella notte lungo la Via Nettunense all’altezza del civico 66 nel Comune di Lanuvio. Due auto, per cause tuttora da accertare, si sono scontrate poco prima delle ore 23.00 di ieri sera. Sul posto i mezzi del 118, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco. Tre i feriti, tutti in gravi condizioni.

Incidente sulla Nettunense, ragazzo estratto dalle lamiere: ferite anche due sorelle

Nell’impatto, che ha provocato ingenti danni alle due autovetture, un ragazzo di 28 anni è rimasto incastrato tra le lamiere. Una volta liberato dai Vigili del Fuoco – intervenuti da Marino e Velletri – è stato affidato alle cure del 118. Le sue condizioni sono gravi. Nell’altra auto viaggiavano due sorelle di 18 e 20 anni rimaste a loro volta ferite seriamente.