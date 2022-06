Terrore in un bar: scambia due battute con una donna e il fidanzato gli spara

Uno scambio di battute che proprio non è andato a genio al fidanzato di lei che ha pensato bene di sparare al ‘rivale’, se così lo si può definire. Al centro dell’animata una lite sembrerebbero esserci dunque motivazioni sentimentali e i contorni di quanto accaduto nella notte del 19 giugno scorso iniziano a farsi più chiari.

Leggi anche: Anzio, paura in un bar del centro: litigano per futili motivi e gli spara

Scambia due battute con una donna e il fidanzato gli spara: i fatti

Come spiegato in un altro articolo, l’acceso diverbio è avvenuto intorno alle 5 in Piazza Garibaldi, centralissima strada di Anzio. Qui due persone hanno iniziato a discutere animatamente ai tavolini esterni di un bar.

Ma di lì a poco la situazione è letteralmente degenerata. Infatti, il fidanzato di lei ha estratto una pistola ed ha sparato al litigante, colpendolo alla gamba destra ma fortunatamente non in modo grave.

Le indagini

Secondo le indagini dei Carabinieri, al centro dell’animata lite un innocuo scambio di battute che non è affatto piaciuto al fidanzato che, preso dall’ira, ha esploso un colpo di pistola.

Dopo l’accaduto la vittima non ha chiamato i soccorsi. Tornata a casa, si è recata in ospedale solo in un secondo momento ed è qui che sono state poi allertate le forze dell’ordine che adesso indagano per fare chiarezza sulla vicenda.

La posizione della vittima

Al momento non è chiaro ai Carabinieri se la persona rimasta ferita fosse un avventore oppure se lavorasse all’interno del locale.

L’ipotesi più accreditata sembrerebbe essere quella di un lavoratore non assunto regolarmente ma le indagini dei Carabinieri sono ancora in corso.

Sta di fatto che alla vittima, ferita in modo non grave alla coscia destra, è stata refertata una prognosi di 20 giorni. Uno scambio di battute che l’uomo non scorderà tanto facilmente e che gli è costato caro.