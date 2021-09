Terza dose vaccino Lazio: come funziona, chi deve farla, quando e come prenotare

Anche nel Lazio si è partiti con la somministrazione della terza dose del vaccino contro il Coronavirus. La regione ha fatto letteralmente da apripista, iniziando nella Als di Rieti già dalla settimana scorsa.

A partire dal 20 settembre Zingaretti ha dato il via alla vaccinazione di massa in tutte le aziende su trapiantati e dializzati, e i pazienti fragili indicati nella circolare del ministero della Salute. Scopriamo chi dovrà ricevere la dose, come prenotarla e dove recarsi,

Terza dose del vaccino: a chi spetta e dopo quanto tempo

La somministrazione della terza dose di vaccino è partita e riguarderà, prima su tutti, i soggetti immunodepressi e trapiantati. La prima regola è che la terza dose deve essere somministrata almeno dopo 28 giorni dalla seconda.

Nell’elenco delle persone a cui è destinata, oltre le persone fragili, ci sono gli over 80. Poi, a seguire, il personale sanitario a rischio (come ad esempio coloro che lavorano nei reparti Covid) e gli altri operatori sanitari con una cartella clinica particolare.

Parliamo in totale di 10 categorie e, più nello specifico, di 10 patologie/condizioni:

trapianto di organo solido in terapia immunosoprressiva

trapianto di cellule staminali ematopoietiche

attesa di trapianto d’organo

terapia a base di cellule T

patologia oncologica

immunodeficienze primitive

immunodeficienze secondarie

dialisi e insufficienza renale cronica grave

pregressa splenectomia

Aids

Calendario terza dose: quale vaccino e quando partono le somministrazioni

Le terze dosi saranno effettuate solo con i vaccini a mRna – dunque Pfizer o Moderna – e avranno l’obiettivo di rafforzare le difese immunitarie contro il Coronavirus, dopo la seconda dose. Si inizierà, appunto, dalle prossime settimane (fine settembre) e il calendario sembra essere così organizzato:

Fine settembre – immunodepressi e trapiantati

– immunodepressi e trapiantati Entro la fine del 2021 – over 80

– over 80 Gennaio e febbraio 2022 – operatori sanitari

Terza dose del vaccino: come prenotarsi

La fetta di popolazione interessata ammonta circa a 3 milioni di pazienti, tutti fragili, immunocompromessi, medici e persone che lavorano a stretto contatto con persone più deboli. Per molti di loro la vaccinazione sarà a ‘chiamata’: direttamente dalla Asl o dall’ospedale che li ha in cura; altri invece dovranno prenotarsi o saranno convocati dal medico di famiglia.