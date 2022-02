Test di ingresso a Medicina, cosa cambia dal 2023: novità e regole, addio concorsone

Test di ingresso a Medicina, si cambia. Novità in vista per chi decide di iscriversi a Medicina: ad annunciarle il Ministro dell’Università e della ricerca Maria Cristina Messa che in un’intervista ha spiegato i correttivi e le modifiche che andranno a modificare quanto previsto oggi.

Test di ingresso a Medicina 2022

Il processo di riforma procederà tuttavia, come era lecito attendersi, per step. Pertanto, come spiegato dal Ministro al Corriere della Sera, “il test di settembre 2022 sarà ancora molto simile a quello degli anni scorsi“. Per ci che riguarderà le modalità si “svolgerà in presenza e in formato cartaceo”, salvo evidentemente problemi relativi all’emergenza Covid.

A cambiare saranno però alcuni argomenti: stop, se non totale ma comunque in misura significativa, alle domande di cultura generale, mentre resteranno quelle su ragionamento logico e chiaramente quelle inerenti alla disciplina. Il quiz si comporrebbe di due sezioni: una prima, mix di domande su ragionamento logico e numerico nonché discipline umanistiche, una seconda con chimica, biologia e matematica. Prevista la possibilità di esercitarsi e di frequentare corsi preparatori organizzati online e in modo gratuito durante l’estate dalle Università.

Cosa cambia dal 2023 per il test di ingresso a Medicina: addio concorsone?

Quello di quest’anno potrebbe però essere l’ultimo con le modalità sopra descritte. Il Ministro Messa vuole infatti superare “la giornata da incubo del concorsone”. «Ogni candidato fa un suo percorso che lo porta a sostenere un esame Tolc, si chiamerà Tolc-medicina. Lo si potrà fare più volte all’anno a partire dal quarto anno delle superiori. Penso due volte ma ci si può discutere. Poi, nella data che il Ministero stabilirà, ognuno inserirà il risultato migliore nella piattaforma e si formerà la graduatoria nazionale», spiega il Ministro.

Quanti posti disponibili per medicina

Anche sul fronte dei posti disponibili Messa dichiara che sono “aumentati negli ultimi anni, da circa 9.000 ai 14.500 dello scorso anno”. In particolare, per ciò che riguarda il test 2022, il numero di ingressi, collegato al fabbisogno, si potrà conoscere attorno alla fine di marzo.