Testi per il web: come influenzano il posizionamento sui motori di ricerca

I testi sono tra gli elementi più importanti di siti web, blog e persino e-commerce, in quanto, oltre ad aiutare ad attrarre e coinvolgere il pubblico di riferimento, permettono di migliorare il posizionamento sui motori di ricerca.

Il raggiungimento di questi due obiettivi non è di certo scontato e richiede la messa in atto di specifiche strategie SEO, volte a ottimizzare i contenuti e a fornire testi redatti con caratteristiche ben definite.

Per riuscire a ottimizzare il proprio spazio virtuale sfruttando anche i testi, molto spesso il fai da te non è sufficiente, in quanto non basta “scrivere bene” oppure “avere una buona idea”, ma sono richieste numerose conoscenze trasversali; per questo motivo, è sempre preferibile rivolgersi a esperti del settore, ricorrendo ad esempio ai servizi di seo copywriting offerti da Elemaca o da altre agenzie operanti nel settore.

Le caratteristiche di un buon testo per il web

Scrivere testi per un sito web aziendale, articoli per blog o schede prodotto per il proprio e-commerce può sembrare, a prima vista, molto semplice. D’altronde ognuno di noi conosce le basi della scrittura e, sfruttando le proprie conoscenze e un buon programma di scrittura, dotato di controllo ortografico e qualche fonte esterna, può riuscire a scrivere testi più o meno lunghi e articolati.

In realtà, i testi per il web, per funzionare al meglio, non dovrebbero essere solo dei testi di buona qualità. Questo aspetto è certo rilevante, ma gli elementi da prendere in considerazione sono molti di più e, se si desidera ottenere visibilità e un buon posizionamento sui motori di ricerca, è necessario tenerne sempre conto.

Un buon testo per il web dovrebbe essere, oltre che ben scritto, originale e approfondito. Oltre a questo, deve risultare interessante e utile per il target a cui ci si vuole rivolgere.

In che modo i testi influiscono sul posizionamento in SERP

L’utente che atterra su una pagina web dopo aver compiuto una ricerca sui motori di ricerca o dopo aver fatto clic su un link, si sofferma a consultare i testi presenti, scorrendo rapidamente in cerca dell’informazione di cui ha bisogno oppure leggendoli dall’inizio alla fine.

Se un testo risulta sconnesso, non rispondente alle aspettative, perché magari lo sviluppo non è attinente al titolo, poco coinvolgente, la persona può decidere di tornare alla pagina precedente e accedere a un altro sito web, al fine di trovare le informazioni di cui ha bisogno.

L’incapacità di un testo di trattenere l’utente sulla pagina e di invogliarlo a visitare altre sezioni, causa una riduzione dei tempi di permanenza e dei rimbalzi che, alla lunga, possono influire negativamente sul ranking.

Oltre a questo, i testi per il web possono contenere elementi che, aiutando i motori di ricerca a comprendere l’argomento dell’articolo e la sua utilità per un determinato target, possono migliorare il posizionamento della pagina e del sito in generale.

Come ottimizzare i testi per il posizionamento

Un testo di buona qualità, originale, non copiato, approfondito e utile, ha già qualche possibilità in più di essere considerato positivamente dai crawler e di aiutare a ottenere un buon posizionamento; a questi elementi è però necessario aggiungerne alcuni altri, rientranti nelle strategie SEO on-page, ossia:

il corretto inserimento delle parole chiave;

l’utilizzo ragionato di titoli in H1, H2, H3 e via dicendo;

l’uso dei grassetti per evidenziare gli elementi più importanti del testo;

l’inserimento di elenchi puntati.

Per quanto riguarda la lunghezza, esistono opinioni contrastanti, ma in linea generale non è di per sé rilevante; l’importante è infatti che il testo risulti completo e in grado di rispondere in modo adeguato alle curiosità o necessità dell’utente.