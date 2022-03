TikTok news, il nuovo aggiornamento dell’App: video lunghi fino a 10 minuti

Aggiornamento TikTok. La celebre app dal successo planetario ha annunciato di allungare la durata dei video. L’upgrade consentirebbe pertanto ai creator di servirsi di un’unica ripresa piuttosto che di varie e frammentate clip.

Aggiornamento TikTok: video lunghi fino a 10 minuti

Se pensiamo che la moda del cosiddetto “TikToker” sia soltanto un passatempo per ragazzini ci sbagliamo. Infatti con il tempo, quest’attività è diventata per molte persone un vero e proprio lavoro attorno al quale strutturare la propria vita. A partire dalla sua nascita le novitò non sono mancate, passando dai 15 secondi iniziali ed arrivando, progressivamente, prima ad un minuto, poi a tre ed ora a ben 10 minuti.

“Lo scopo è quello di dare ai creator un nuovo modo per portare valore alla nostra comunità e arricchire l’esperienza TikTok. Siamo entusiasti di iniziare a implementare la possibilità di caricare video fino a 10 minuti, che speriamo possano scatenare ancora più possibilità creative per i nostri utenti in tutto il mondo”. Così si esprime il portavoce dell’azienda cinese all’interno della rivista specializzata TechCrunch.

L’aggiornamento dell’app Tik Tok manifesta una chiaro intento di “rivaleggiare ad armi pari” con la concorrenza e nella fattispecie con Youtube. All’interno del celebberimo portale è infatti possibile guardare i tutorial sugli argomenti più disparati e senza limiti di lunghezza. Analogamente, mediante l’introduzione di questa novità anche su TikTok sarà possibile per gli utenti postare contenuti più lunghi senza dover rimandare alle varie clip rischiando di risultare meno coinvolgenti per i fruitori.