Tivoli, trafugati preziosi documenti storici dall’archivio e dalla biblioteca

Tivoli. L’ottobre scorso, una serie di importanti documenti risalenti alla prima metà dell’ottocento erano stati rubati dall’archivio storico e dalla biblioteca principale della città. Ci volute lunghe indagini, ma alla fine anche un guizzo di fortuna per poterli recuperare. Infatti, tutta l’intricata matassa ha iniziato finalmente a sciogliersi nel momento in cui qualche testimone si è ritrovato i documenti storici messi in vendita su un noto social network.

Il furto dall’archivio di Tivoli

Così, i Carabinieri del Nucleo per la Tutela del Patrimonio Culturale (TPC) di Roma, hanno restituito due documenti archivistici e un libro antico risalenti alla prima metà del XIX secolo. I beni, sottratti e poi restituiti, erano una lettera al Maire di Tivoli datata 1810, una lettera al gonfaloniere di Tivoli datata 1837 e un volume miscellaneo contenente opere di Stanislao Viola dal titolo “Tivoli nel decennio della deviazione del fiume Aniene” datato 1849. Tutti i documenti trafugati erano stati trovati in vendita su un noto social network. Inutile sottolineare il grande valore che rivestono per la storia preunitaria della città di Tivoli.

Messi in vendita su internet

Le indagini sono state avviate nel mese di ottobre 2021 dai militari del Nucleo TPC di Roma, a seguito di una comunicazione della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Lazio che aveva scovato i documenti messi in vendita online. Fondamentale per le operazioni è risultata anche la sinergica collaborazione con il personale altamente specializzato della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Lazio e della direzione dell’Archivio Storico Comunale di Tivoli. Ora i preziosi documenti sono nuovamente nelle loro originarie collocazioni. Qui potranno tornare ad essere oggetto di studio ma anche di fruizione da parte del pubblico.