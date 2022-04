Tor Bella Monaca, boom di arresti in via dell’Archeologia: ‘beccate’ 4 persone in poche ore

Non si ferma l’attività antidroga dei Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca. I controlli dei militari, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno interessato una nota “piazza” di spaccio sita in via dell’Archeologia.

L’esito delle operazioni ha permesso di arrestare 4 persone gravemente indiziate, a vario titolo, di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed evasione.

Leggi anche: Roma, lotta allo spaccio: arrestate dalla Polizia 24 persone e sequestrati oltre 17mila euro

Arrestati dai Carabinieri due uomini

Trovato con 48 dosi di cocaina e denaro contante, in manette è finito un 32enne romano già noto ai militari poiché sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. L’uomo è stato notato aggirarsi nei pressi dell’atrio condominiale di una palazzina in via dell’Archeologia.

I Carabinieri sono intervenuti e hanno bloccato il 32enne. Al seguito del controllo è stato trovato in possesso di 8 dosi di cocaina e la somma di 410 euro. Dovrà rispondere anche del reato di evasione. Sempre in via dell’Archeologia, i Carabinieri hanno arrestato un 41enne romano che fermato per un controllo è stato trovato in possesso di 13 dosi di cocaina e la somma in contanti di 180 euro.

Arrestati per spaccio anche un 26enne e un 49enne

Stessa sorte per un cittadino tunisino di 26anni. L’uomo alla vista dei militari ha cercato di occultare un pacchetto di sigarette nei pressi di una siepe posta vicino la scala “L” del civico 64 di via dell’Archeologia. Recuperato il pacchetto di sigarette, i militari hanno rinvenuto al suo interno 19 dosi di cocaina, mentre sull’uomo è stata rinvenuta e sequestrata la somma in contanti di 105 euro, ritenuto il provento dell’attività di spaccio.

Al civico 204 invece, i Carabinieri hanno arrestato un romano di 49 anni, poiché a seguito di un controllo è stato trovato in possesso di 8 dosi di cocaina e 260 euro in contanti.