Tor Bella Monaca e San Basilio, blitz anti spaccio: sei arresti

Controlli anti droga a tappeto nelle ultime ore a Roma, con le principali zone di spaccio – tra queste i quartieri Tor Bella Monaca e San Basilio – attenzionate dai Carabinieri. In tutto sono state arrestate undici persone e sequestrate circa 1.000 dosi di droga pronte ad essere vendute sul mercato. Cocaina, eroina, crack ma anche marijuana, le sostanze confiscate insieme ad una somma complessiva di 3.000 euro.

Arresti per droga a Tor Bella Monaca

In particolare nel quartiere Tor Bella Monaca, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato 4 persone. La prima è stata una 48enne originaria della provincia di Foggia seguita da un 45enne di Marino notati a cedere dosi di cocaina in via Ferdinando Quaglia.

I Carabinieri hanno poi arrestato una 45enne della provincia di Messina sorpresa a cedere dosi di cocaina in una nota piazza di spaccio in via dell’Archeologia. Quindi un 22enne di Genzano notato aggirarsi con fare sospetto in via di Santa Rita da Cascia e fermato per un controllo, al termine del quale è stato trovato in possesso anche qui di 13 dosi di cocaina. Nel corso delle operazioni, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato altre 17 dosi della stessa droga occultate in un’aiuola dei giardini del complesso popolare nella stessa via.

Doppio arresto per spaccio a San Basilio

Arresti, due per la precisione, anche a San Basilio. Qui i Carabinieri hanno arrestato un 24enne, già sottoposto ai domiciliari per reati inerenti agli stupefacenti, sorpreso in strada, in via Recanati, a cedere diverse dosi di cocaina ad un giovane.

La successiva perquisizione nella sua abitazione ha permesso di rinvenire altre dosi della stessa sostanza stupefacente, bilancini di precisione, materiale per il confezionamento in dosi e denaro contante. Dovrà rispondere anche dell’accusa di evasione. Sempre in via Recanati è stato arrestato un altro 46enne romano trovato in possesso di 9 g di cocaina.