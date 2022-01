Tor Bella Monaca, esce di casa e gliela occupano: abusivo beccato a buttare fuori i mobili

Tor Bella Monaca, sventata un’occupazione abusiva da parte dei Carabinieri. Ha approfittato dell’assenza della legittima proprietaria per prendere possesso dell’appartamento arrivando perfino a spostare i mobili nell’androne del palazzo. Ed è lì che è stato sorpreso l’uomo dai militari. Nella casa ‘l’abusivo’ aveva già portato il suo cane.

Tor Bella Monaca: sventata occupazione abusiva, beccato a spostare mobili nell’androne

Ad allertare i Carabinieri è stata una richiesta giunta al 112. I militari sono quindi intervenuti in viale Santa Rita da Cascia: sul posto i militari hanno accertato effettivamente che un 30enne aveva approfittato dell’assenza della legittima occupante e si era impossessato dell’appartamento. I Carabinieri lo hanno sorpreso mentre stava spostando dei mobili nell’androne esterno.

Sul posto anche la Asl

Entrati all’interno dell’abitazione, i Carabinieri hanno trovato l’uomo in compagnia di un cane di taglia media, tenuto in condizioni igienico-sanitarie precarie ed hanno allertato il personale dell’ASL Roma 2. Sul posto i veterinari hanno constatato che l’animale era sprovvisto di microchip e che all’interno dell’appartamento vi era un enorme presenza di escrementi del cane. L’uomo è stato invitato dai militari ad allontanarsi dall’immobile, mentre il cane è stato affidato all’ufficio veterinario dell’ASL; a suo carico è scattata una denuncia per invasione di terreni o edifici e maltrattamenti di animali.