Tori e mucche sbucano sulla strada: una ragazza 28enne si schianta con l’auto

Velletri. Uno choc improvviso mentre era alla guida su una delle strade dei dei Castelli Romani, precisamente in via del Laghi. A bordo del veicolo, una ragazza di 28 anni che all’improvviso è rimasta vittima di un incidente surreale. La giovane è rimasta vittima di un brusco incidente stradale dopo avere letteralmente infranto il suo veicolo contro due tori bianchi.

Incidente surreale nei pressi di Velletri

I due animali di grosse dimensioni, in quel momento, erano anche in compagnia di tre mucche: dunque una vera e propria barriera naturale, quella che si è ritrovata davanti la ragazza durante la sua traversata. L’incidente non è comunque un caso isolato nel suo tipo. E’ avvenuto nel tratto tra Velletri, Nemi, Rocca di Papa, in via dei Laghi. La ragazza ha poi postato le foto su Facebook del suo incidente, mostrando le condizioni in cui era ridotta la sua auto a seguito dello schianto. Un vero disastro, ma poteva andare anche peggio. Così commenta in un post: “Due tori bianchi sono sbucati dal nulla all’improvviso dal bosco correndo su via dei Laghi, sono viva per miracolo, non si possono prendere provvedimenti?”