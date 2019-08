Torvaianica in festa per i 100 anni di Pio Schiano Moriello (FOTO e VIDEO)

Torvaianica in festa per i 100 anni di Pio Schiano Moriello (FOTO...

C’erano centinaia di persone, a festeggiare “nonno Pio”, il bagnino già longevo del mondo, che oggi – con un po’ di anticipo rispetto a quanto riporta l’anagrafe – ha celebrato i suoi 100 anni.

Pio Schiano Moriello a Torvaianica è un’istituzione e una leggenda: lo conoscono tutti, chi personalmente, chi per sentito dire, chi solo per il suo nome.

E oggi sono stati tanti, tantissimi, quelli che gli sono voluti stare accanto per celebrare questo importante traguardo: un secolo di vita.

In realtà, Pio è nato il 19 novembre del 1919. La decisione di anticipare la festa a oggi è stata presa, di comune accordo con figli e nipoti, per poter condividere questo momento di gioia in spiaggia, in riva a quel mare che lui ama tanto, al pari della sua famiglia, attorniato non solo dai parenti, ma anche dagli amici e da tutti i clienti dello stabilimento che ha fondato nel 1960.

Ai presenti sono state distribuite 500 magliette – t-shirt bianche e canotte rosse – con il nome di Pio, il disegno di un pattino e una frase celebrativa, oltre all’anno di nascita e alla firma del festeggiato.

Il brindisi – rigorosamente con bicchieri di cartone riciclabile, visto che lo stabilimento è pasti free – è stato a base di spumante per tutti tranne che per Pio, che ha brindato con acqua minerale.

Poi, per mostrare che la vita salutare rende bene, è entrato in acqua con il pattino per la consueta traversata: 6 chilometri, tra l’entusiasmo dei bagnanti.

Alla festa è stata anticipata l’uscita del libro “Correnti Costiere – Pio Schiano Moriello, Storia di un marinaio di salvataggio”, scritto da Claudia Montano, specialista in Beni Culturali e Ambientali, ed edito dalla Palombi Editori: la presentazione ufficiale avverrà il 20 novembre alla presenza di diverse autorità civili e militari.

Lo speciale sui 100 anni di Pio Schiano Moriello, con l’intervista al bagnino più anziano del mondo e all’autrice del libro Claudia Montano, sarà pubblicato sull’edizione cartacea di settembre de Il Corriere della Città.