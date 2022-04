Totti, Cristian in serie A: l’esordio entro il 2023

Cristian Totti, figlio del grande e insostituibile Francesco Totti, potrebbe essere l’erede del grande successo del padre. Il paragone non è semplice, le aspettative verso il ragazzo sono tante e sono alte. Il confronto è inevitabile e tutti si chiedono se i due possono avere la stessa determinazione e passione. Per il momento Cristian dimostra una grande tenacia e lascia la speranza che possa vedersi sul campo il nuovo Francesco Totti.

Cristian Totti: avrà lo stesso talento del padre?

Quando si sente parlare di Francesco Totti, tutti, anche chi non segue il calcio, provano un sentimento di ammirazione e la tendenza comune è quella di idolatrarlo. Come biasimarli, un calciatore esempio di forza, costanza e amore verso lo sport che lo hanno reso il Capitano dei nostri cuori.

Detto questo, sicuramente per il figlio Cristian Totti non sarà facile reggere il confronto. La pressione del cognome che porta sulle spalle non è poca. Deve confermare una doppia aspettativa: dimostrare che è bravo ma soprattutto dimostrare che è bravo quanto il padre. Francesco Totti a riguardo non dice niente, spera solo che il figlio possa essere felice e soddisfatto nel suo futuro.

La quota per l’esordio in serie A

Negli ultimi giorni Cristian Totti ha decisamente fatto parlare di sé. I betting analyst di Goldbet sostengono che il giovane calciatore possa puntare ad un futuro spettacolare tanto che un suo esordio in Serie A entro il 2023 vale 25 volte la posta.

Al momento gioca per la Roma Under 17 e da poco si è fatto notare per la grande partita che ha fatto contro la Salernitana. Le mosse che ha fatto durante il gioco sono state riportate come “Gesti alla Totti” da tanti tifosi. Chissà, Cristian potrebbe scrivere la sua storia continuando quella del padre, facendoci ancora sognare.