Tragedia a Frosinone, schianto su via Casilina: morte 4 persone, incidente ripreso in diretta Instagram

San Vittore del Lazio, questa notte lungo la via Casilina un terribile incidente ho stroncato la vita di ben 4 persone. Il violentissimo impatto ha visto coinvolte due vetture: una Alfa Mito su cui viaggiavano 3 ragazzi e una Fiat Sedici su cui viaggiava invece un uomo di 52 anni.

L’incidente ripreso in diretta Instagram

A perdere la vita in questo drammatico incidente avvenuto alla vigilia della vacanze pasquali i 3 giovani Matteo Simone di 19 anni, Carlo Romanelli di 19 anni ed il ventenne Luigi Franzese. Proprio quest’ultimo che non era alla guida dell’auto, stava girando una diretta Instagram solo pochi minuti prima del violento impatto, rendendo pertanto visibile a tutti la drammaticità dell’incidente. Il telefonino ha infatti continuato ad immortalare i terribili momenti anche quando sono giunti sul posto i soccorsi, purtroppo risulatati vani. Il frontale è avvenuto con una Fiat Sedici guidata da uomo di 52 anni, Claudio Amato, deceduto in ospedale. Secondo le prime ricostruzioni, i tre giovani ragazzi, da poco diplomati e con una vita davanti, erano buoni amici e vivevano a poca distanza l’uno dall’altro, mentre Claudio Amato stava facendo rientro a casa dopo aver comprato delle pizze.

La dinamica

Il frontale potrebbe esser stato causato dalla manovra azzardata di una delle due auto che viaggivano in direzione opposta, una verso Cassino e l’altra verso Mignano Monte Lungo, il paese in privincia di Caserta di cui erano originarie tutte le vittime. Il violento impatto sarebbe avvenuto in prossimità di un dosso, i carabinieri della compagnia di Cassino sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro al fine di capire se lo sbandamento sia stato causato da una distrazione o per avverse condizioni stradali.