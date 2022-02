Tragedia a Roma: cade dalla finestra del quinto piano, morto sul colpo

Tragedia oggi pomeriggio a Roma nel quartiere Fonte Laurentina. Un uomo è morto cadendo dalla finestra del quinto piano di un condominio situato in Via Pia Nalli. E’ successo oggi nel primo pomeriggio. La vittima aveva 48 anni.

Cade dalla finestra da un appartamento a Fonte Laurentina: morto sul colpo

La tragedia, per cause in corso di accertamento, è avvenuta alle 14.15 circa di oggi pomeriggio, martedì 8 febbraio 2022. L’uomo, stando alle prime informazioni disponibili, è caduto dalla finestra di un appartamento situato al quinto piano di Via Pia Nalli. Sul posto sono intervenute le volanti del Commissariato Esposizione e la sezione specializzata della Scientifica. Proseguono gli accertamenti per capire cosa abbia causato la tragedia.