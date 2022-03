Tragedia familiare: padre prima uccide i figli di 7 e 13 anni, poi si toglie la vita

Ha prima ucciso i suoi due figlioletti, rispettivamente di 13 e 7 anni, poi ha messo la parola fine anche alla sua vita. Un piano terribile, l’ennesima strage familiare, ancora un padre che uccide. Lui che avrebbe dovuto prendersi cura dei figli, proteggerli e tutelari, è stato il loro aguzzino. E’ successo in un’abitazione di Mesenzana, nella provincia di Varese, in via Pezza.

Mesenzana: uccide i figli e si ammazza

Stando alle prime informazioni, l’uomo di 44 anni era in fase di separazione dalla moglie. Proprio lei che questa mattina doveva andare a riprendere i piccoli dal padre. I bimbi, infatti, avevano trascorso la notte lì, in quella casa dove poi sono stati uccisi e ritrovati, ormai senza vita.

La scoperta terribile

E’ stata proprio la donna questa mattina a ritrovata i cadaveri dei suoi figli, una bimba di 13 anni e un ragazzino di 7. Loro erano ormai senza vita, morti nella casa del padre, lì dovevano essere al sicuro. Non certo trovare la morte. L’uomo, molto probabilmente, li ha accoltellati, poi dopo aver terminato il suo folle piano si è suicidato. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze, ma purtroppo per i bambini non c’era più nulla da fare. Ora spetterà ai Carabinieri indagare.