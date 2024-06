Tragedia in spiaggia sul litorale: ragazzo va a farsi il bagno e muore

Dramma oggi pomeriggio sul litorale romano. Un giovane di appena 21 anni è deceduto dopo essere entrato in acqua. Nonostante i soccorsi purtroppo non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato del locale Commissariato.

E’ entrato in acqua, poi ha iniziato ad avere difficoltà. Dramma sul litorale, precisamente nella zona di Nettuno (Roma), dove un ragazzo ha perso la vita mentre stava facendo il bagno. A notarlo in acqua è stata la bagnina che prontamente si è tuffata in acqua e lo ha raggiunto, trovandolo però già inerme. Una volta portato a riva è stato fatto il possibile per tentare di rianimarlo ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Il ragazzo era già morto.

Tragedia in mare a Nettuno, morto un giovane

La vittima, secondo le informazioni raccolte dalla nostra Redazione, è un giovane straniero, di nazionalità indiana, di soli 21 anni. Il ragazzo stava facendo il bagno nella spiaggia all’altezza di Viale Matteotti quando è scattato l’allarme. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti gli agenti di Polizia del Commissariato Anzio Nettuno. Il tutto è successo quando erano da poco passate le 14.00 di oggi, giovedì 20 giugno 2024. La salma è stata trasferita presso il Policlinico di Tor Vergata dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.