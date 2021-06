Tragedia nella notte, bimbo di un anno precipita dal balcone: muore sul colpo

Tragedia nella notte a Martinsicuro, dove un bambino di un anno ha perso la vita cadendo dal terzo piano di una palazzina. E’ successo in provincia di Teramo( in Abruzzo), dove alle 22 circa di ieri sera, giovedì 10 giugno, si è consumata la tragedia nel paesino.

Secondo quanto trapelato da una prima ricostruzione sembrerebbe che il bimbo – di solo un anno – sfuggendo allo sguardo dei genitori sia arrivato sul balcone per poi precipitare giù, dal terzo piano del palazzo. Inutile la corsa del 118 e i tentativi di salvare il bambino: purtroppo il colpo, per lui, è stato fatale. Sul posto aggiunti i carabinieri di Alba Adriatica e i colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile, che attualmente stanno indagando per ricostruire la dinamica con esattezza.