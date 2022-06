Tragedia sfiorata a Roma: albero cade e danneggia 2 auto, strada chiusa

Tragedia sfiorata nel primo pomeriggio di oggi a Roma. Siamo in viale Marco Polo, all’incrocio con la Colombo quando un albero è caduto danneggiando due auto.

Leggi anche: Maltempo, grosso albero caduto a Campoverde: interrotta la Velletri-Nettuno via dei 5 Archi

Albero caduto caduto in viale Marco Polo: i fatti

L’incidente è avvenuto in viale Marco Polo, all’angolo di via Beccari. Come dicevamo, a seguito dell’impatto sono state danneggiate due auto: una Smart e una Lancia Ypsilon. Uno dei due automobilisti è stato leggermente ferito.

L’albero — un platano piuttosto grande — si è sradicato dal suolo andando a finire sulla carreggiata. I suoi rami hanno invaso anche via Cilicia. Sul posto sono intervenuti i Vigili Del Fuoco, la strada è momentaneamente chiusa per permettere la rimozione del platano.

Immagine di repertorio